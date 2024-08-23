На Ростовской АЭС отключили энергоблок из-за дефекта

Энергоблок №1 Ростовской АЭС отключен от сети из-за выявленного дефекта на турбине. Об этом сообщили в Росэнергоатоме.

«23 августа в 15.34 энергоблок №1 Ростовской АЭС был отключен от сети оперативным персоналом в связи выявлением дефекта оборудования отбора пара турбины», — говорится в сообщении.

В Росэнергоатоме также отметили, что нарушений условий безопасности эксплуатации оборудовании на АЭС не обнаружено. Радиационный фон на станции в пределах нормы.

До этого сообщалось, что четвертый энергоблок Курской атомной электростанции (АЭС) будет отключен в рамках проведения планового ремонта.

Утром 23 августа вблизи Курской атомной электростанции сбили украинский беспилотник-камикадзе. По данным источника ТАСС, беспилотник сбили в непосредственной близости от АЭС с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Ранее в Совфеде объяснили попытки Украины бить по российским АЭС.