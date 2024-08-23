Россиянин снимал военкомат по заданию террористов и был осужден на 18 лет

Суд вынес приговор гражданину РФ, который снимал военкомат в Брянской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление ФСБ по региону.

По версии следствия, мужчина поддерживал связь с представителем проукраинского объединения, запрещенного в России. В рамках одного из заданий подсудимый снял военкомат в Брянской области, после чего отправил материал куратору.

Затем фигурант процесса достал из тайника взрывчатые вещества. Он планировал поехать в город Стародуб и там выполнять дальнейшие инструкции.

«Злоумышленника задержали сотрудники управления ФСБ по региону», – поделились в ведомстве.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по нескольким статьям, в том числе о содействии террористической деятельности и государственной измене.

Суд признал россиянина виновным и приговорил к 18 годам лишения свободы. Первые четыре года он проведет в тюрьме, затем отправится в колонию строгого режима. Помимо этого, он выплатит штраф в размере 600 тысяч рублей.

Ранее суд приговорил крымчанина к 13 годам колонии за госизмену.