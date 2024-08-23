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Захвативший заложников в ИК-19 отбывал срок за побои

Один из захвативших заложников в ИК-19 отбывал срок за избиение до смерти

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Заключенный из числа взявших заложников в ИК-19 Волгоградской области отбывал наказание за избиение человека до смерти в ходе уличной драки. Об этом говорится в судебном акте на сайте Тракторозаводского районного суда Волгограда.

«Признать Хусинова… виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст.111 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком 6 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — говорится в судебном акте.

23 августа в ИК-19 города Суровикино четверо заключенных захватили в заложники четырех сотрудников ФСИН во время заседания дисциплинарной комиссии. По неподтвержденной информации, террористы принадлежат к группировке «Исламское государство» (организация запрещена в России).

По словам губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, в результате захвата заложников пострадали четыре человека, которых увезли в Суровикинскую районную больницу. Одного пострадавшего спасти не удалось. СК РФ возбудил уголовное дело.

Также стали известны подробности побега — арестанты, отогнув изнутри камеры решетку, перепилили прутья решетки, установленной снаружи окна. Через отверстие в окне они покинули камеру, при себе у них были ножи.

Ранее стал известен приказ, который получили участники штурма ИК-19 под Волгоградом.

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Захват колонии в Суровикино
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