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В Белгородской области сообщили о ранении женщины в результате обстрела

Гладков: жительница села Ржевка пострадала в результате обстрела

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Potashev Aleksandr/Shutterstock

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал в своем Telegram-канале о последствиях обстрела Белгородской области.

«Село Ржевка подверглось обстрелу. Ранена женщина», — говорится в сообщении.

Он добавил, что у нее осколочное ранение ноги, ее доставляют в городскую больницу №2 города Белгород.

Кроме этого, в Ржевке повреждения получили шесть частных домовладений. В Шебекино была посечена кровля частного дома.

Кроме этого, четыре дрона атаковали два сельхозпредприятия в селе Муром, в результате на одном из них были повреждены складские помещения, а на другом — крыша и лобовое стекло «Газель». Еще один беспилотник сдетонировал на территории частного домовладения, его осколками были посечены гараж и дом.

Гладков сообщил, что в Шебекинском городском округе временно без света остаются сёла Муром, Шамино, Зиборовка, Коровино и частично село Новая Таволжанка.

23 августа в Минобороны РФ сообщили, что над Курской и Белгородской областями были уничтожены украинские беспилотники.

Ранее Гладков предупредил о проблемах с отоплением в Белгороде зимой.

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