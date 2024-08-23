В Белгородской области сообщили о ранении женщины в результате обстрела

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал в своем Telegram-канале о последствиях обстрела Белгородской области.

«Село Ржевка подверглось обстрелу. Ранена женщина», — говорится в сообщении.

Он добавил, что у нее осколочное ранение ноги, ее доставляют в городскую больницу №2 города Белгород.

Кроме этого, в Ржевке повреждения получили шесть частных домовладений. В Шебекино была посечена кровля частного дома.

Кроме этого, четыре дрона атаковали два сельхозпредприятия в селе Муром, в результате на одном из них были повреждены складские помещения, а на другом — крыша и лобовое стекло «Газель». Еще один беспилотник сдетонировал на территории частного домовладения, его осколками были посечены гараж и дом.

Гладков сообщил, что в Шебекинском городском округе временно без света остаются сёла Муром, Шамино, Зиборовка, Коровино и частично село Новая Таволжанка.

23 августа в Минобороны РФ сообщили, что над Курской и Белгородской областями были уничтожены украинские беспилотники.

Ранее Гладков предупредил о проблемах с отоплением в Белгороде зимой.