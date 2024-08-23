Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянина осудили на 18 лет за подготовку подрыва военкомата под Брянском

Мужчину приговорили к 18 годам за подготовку теракта в военкомате под Брянском

close
100%
Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Россиянина приговорили к 18 годам колонии строгого режима за попытку осуществить теракт в военкомате города Стародуба Брянской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФСБ РФ.

По версии следствия, мужчина переписывался с представителем неназванной «проукраинской террористической организации», который поручил ему вести съемку у военкомата. Затем пособник террористов забрал из тайника взрывчатку, с которой собирался уехать в Стародуб, однако в итоге его задержали.

Подсудимого признали виновным в работе на террористов, незаконном хранении взрывчатки и госизмене. Помимо тюремного срока, его приговорили к штрафу в размере 600 тыс. рублей.

До этого сообщалось, что инженер Артем Лозовой, которого подозревают в подготовке теракта в Воронеже, признал, что планировал взорвать городской военкомат. Отмечается, что мужчину задержали с поличным, когда он забирал из своего же схрона компоненты взрывчатки.

Ранее жителя Крыма Игоря Корчинского приговорили к 18 годам лишения свободы за попытку покушения на главу республики.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами