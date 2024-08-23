Россиянина осудили на 18 лет за подготовку подрыва военкомата под Брянском

Россиянина приговорили к 18 годам колонии строгого режима за попытку осуществить теракт в военкомате города Стародуба Брянской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФСБ РФ.

По версии следствия, мужчина переписывался с представителем неназванной «проукраинской террористической организации», который поручил ему вести съемку у военкомата. Затем пособник террористов забрал из тайника взрывчатку, с которой собирался уехать в Стародуб, однако в итоге его задержали.

Подсудимого признали виновным в работе на террористов, незаконном хранении взрывчатки и госизмене. Помимо тюремного срока, его приговорили к штрафу в размере 600 тыс. рублей.

До этого сообщалось, что инженер Артем Лозовой, которого подозревают в подготовке теракта в Воронеже, признал, что планировал взорвать городской военкомат. Отмечается, что мужчину задержали с поличным, когда он забирал из своего же схрона компоненты взрывчатки.

Ранее жителя Крыма Игоря Корчинского приговорили к 18 годам лишения свободы за попытку покушения на главу республики.