Прокуратура проверит соблюдение требований в волгоградской ИК-19

Волгоградская прокуратура намерена проверить соблюдение режимных требований в исправительной колонии №19, где произошел захват заложников. Об этом заявили в пресс-службе ведомства, передает ТАСС.

«Прокуратура Волгоградской области организовала проверку соблюдения законодательства при отбывании наказания осужденными в ИК-19», — отметили в ведомстве.

Уточняется, что по итогам проверки «будет дана оценка соблюдению режимных требований, принимаемым мерам по пресечению нахождения в пользовании осужденных запрещенных предметов» и так далее.

23 августа в ИК-19 города Суровикино четверо заключенных захватили в заложники четырех сотрудников ФСИН во время заседания дисциплинарной комиссии. По неподтвержденной информации, террористы принадлежат к группировке «Исламское государство» (организация запрещена в России).

По словам губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, в результате захвата заложников пострадали четыре человека, которых увезли в Суровикинскую районную больницу. Одного пострадавшего спасти не удалось.

Региональные власти создали оперштаб, который координирует работу по освобождению заложников. Возбуждено уголовное дело.

Ранее стало известно об условиях содержания заключенных в волгоградской ИК-19.