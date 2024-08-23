«Катапульты, GPS-трекеры»: кинолог перечислил полезные устройства для собак

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» перечислил полезные устройства для собак. При этом он подчеркнул, что важно ориентироваться на безопасность и практическую пользу любого гаджета, чтобы сэкономить деньги и направить их на более полезные вещи, например груминг.

Одним из крайне полезных устройств, по его словам, является GPS-трекер. Он позволяет следить за питомцем, передвигающемся без поводка.

Если собака часто остается дома одна, эксперт посоветовал приобрести автоматическую кормушку. Хозяин может заранее установить время и размер порции, и в нужный момент устройство самостоятельно насыплет корм.

Дачникам пригодится автоматическая катапульта для мячей, продолжил Голубев. Устройство займет питомца игрой, пока хозяин занят в огороде.

На рынке существует огромное количество гаджетов для собак, в том числе интерактивные игрушки, головоломки, массажеры и т.д., которые следует выбирать исходя из характера и параметров животного, подытожил кинолог.

До этого Голубев рассказал, как правильно выгуливать собаку. По его словам, следует создать привычную обстановку, в которой питомец будет чувствовать себя уверенно. Менять маршрут выгула необходимо только тогда, когда пес привыкнет, освоится и уже не будет так сильно интересоваться окружающими деталями.

Также специалист посоветовал включать в прогулку игры, например, с мячом. Это позволит увлечь собаку, дав возможность избавиться от скопившейся энергии.

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