Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Катапульты, GPS-трекеры»: кинолог перечислил полезные устройства для собак

Кинолог Голубев: владельцам собак стоит приобрести GPS-трекер

close
100%
Depositphotos

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» перечислил полезные устройства для собак. При этом он подчеркнул, что важно ориентироваться на безопасность и практическую пользу любого гаджета, чтобы сэкономить деньги и направить их на более полезные вещи, например груминг.

Одним из крайне полезных устройств, по его словам, является GPS-трекер. Он позволяет следить за питомцем, передвигающемся без поводка.

Если собака часто остается дома одна, эксперт посоветовал приобрести автоматическую кормушку. Хозяин может заранее установить время и размер порции, и в нужный момент устройство самостоятельно насыплет корм.

Дачникам пригодится автоматическая катапульта для мячей, продолжил Голубев. Устройство займет питомца игрой, пока хозяин занят в огороде.

На рынке существует огромное количество гаджетов для собак, в том числе интерактивные игрушки, головоломки, массажеры и т.д., которые следует выбирать исходя из характера и параметров животного, подытожил кинолог.

До этого Голубев рассказал, как правильно выгуливать собаку. По его словам, следует создать привычную обстановку, в которой питомец будет чувствовать себя уверенно. Менять маршрут выгула необходимо только тогда, когда пес привыкнет, освоится и уже не будет так сильно интересоваться окружающими деталями.

Также специалист посоветовал включать в прогулку игры, например, с мячом. Это позволит увлечь собаку, дав возможность избавиться от скопившейся энергии.

Ранее собаководам объяснили, как выбрать кличку для питомца.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами