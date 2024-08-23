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Премьер Нидерландов запретил смартфоны на заседаниях правительства

Премьер Нидерландов запретил смартфоны на заседаниях кабмина из-за шпионажа

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Mikko Stig/Reuters

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте запретил использование смартфонов и других гаджетов на официальных заседаниях правительства в связи с риском несанкционированного проникновения в сети. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Схофа, министры, госсекретари и другие госслужащие должны хранить свои устройства в сейфах и не приходить с ними на заседания кабмина.

Премьер-министр объяснил запрет на использование смартфонов на заседаниях правительства угрозой шпионажа. Он назвал это «совершенно очевидной мерой», указав на то, что все электронные устройства оснащены микрофонами, а некоторые страны могут проявлять интерес к процессу принятия решений в Нидерландах.

Рютте заявил, что ввел запрет на использование смартфонов на заседаниях правительства сразу же после вступления в должность в июле, и все министры поддержали это решение.

Отмечается, что предыдущие правительства Нидерландов лишь иногда призывали министров оставлять свои телефоны за пределами залов заседаний.

До этого стало известно, что компания Google угрожала исключением из программы Team Pixel тем, кто в обзорах нового смартфона Pixel 9 отдавал предпочтение гаджетам конкурентов.

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