Премьер Нидерландов запретил смартфоны на заседаниях правительства

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте запретил использование смартфонов и других гаджетов на официальных заседаниях правительства в связи с риском несанкционированного проникновения в сети. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Схофа, министры, госсекретари и другие госслужащие должны хранить свои устройства в сейфах и не приходить с ними на заседания кабмина.

Премьер-министр объяснил запрет на использование смартфонов на заседаниях правительства угрозой шпионажа. Он назвал это «совершенно очевидной мерой», указав на то, что все электронные устройства оснащены микрофонами, а некоторые страны могут проявлять интерес к процессу принятия решений в Нидерландах.

Рютте заявил, что ввел запрет на использование смартфонов на заседаниях правительства сразу же после вступления в должность в июле, и все министры поддержали это решение.

Отмечается, что предыдущие правительства Нидерландов лишь иногда призывали министров оставлять свои телефоны за пределами залов заседаний.

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