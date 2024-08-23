Двое подростков открыли стрельбу по школьнику под Петербургом

Два молодых человека открыли стрельбу по 15-летнему школьнику, который гулял ночью в поселке под Санкт-Петербургом. Об этом сообщает «Мойка78».

По ее данным, инцидент произошел на одной из детских площадок. Между подростком и компанией неизвестных молодых людей произошла ссора, в ходе которой один из участников группы достал оружие и выстрелил в школьника. После этого нападавший и его друзья покинули детскую площадку.

Школьника осмотрели врачи. Они оказали ему необходимую помощь и отпустили домой в удовлетворительном состоянии. Сотрудники полиции задержали двоих предполагаемых нападавших 17 и 18 лет, их опросили и отпустили под обязательство о явке. После этого будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

16 августа Telegram-канал SHOT писал, что пьяный водитель внедорожника Ford снес шлагбаум и открыл стрельбу около жилого дома на Коровинском шоссе в Москве. Информации о пострадавших не было. Также неизвестно, из какого оружия был открыт огонь — боевого или травматического. Жители дома, услышав выстрелы, вызвали полицейских. Пьяного дебошира задержали и отправили в отделение.

Ранее сообщалось, что россиянин открыл стрельбу из окна по стройплощадке, прилегающей к дому.