Вице-премьер Хуснуллин приехал в Курскую область

Вице-премьер России Марат Хуснуллин посетил Курскую область по поручению президента России Владимира Путина. Об этом чиновник рассказал в своем Telegram-канале.

«Посетил пункты временного размещения, посмотрел, как идет работа по переселению граждан, по выплатам компенсаций. Вместе с врио губернатора Алексеем Смирновым обсудили, что еще надо сделать, чтобы поддержать людей и минимизировать потери», — написал вице-премьер.

Накануне Хуснуллин заявил, что жители граничащих с Украиной районов получат полную компенсацию за разрушенные ударами Вооруженных сил Украины дома.

Вице-премьер Денис Мантуров заявлял, что правительство выделит 858 млн рублей на оказание поддержки россиянам, которые проживают в приграничных регионах и лишились имущества.

С 6 августа российские Вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в Курской, Брянской и Белгородской областях действует режим контртеррористической операции.

Ранее в МЧС заявили, что жители Курской области получили выплаты на сумму более 107,5 млн рублей.