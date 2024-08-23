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Захвативший колонию под Волгоградом одет в жилет со взрывным устройством

Baza: один из захватчиков колонии ИК-19 одет в жилет со взрывным устройством

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Телеграм-канал «Baza»

Один из радикалов, захвативших колонию ИК-19 в Волгоградской области, предположительно одет в жилет с самодельным взрывным устройством. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

В руках захватчик колонии держит предмет, похожий на детонатор.

До этого стало известно, что радикалы, захватившие колонию, заявили, что их действия являются местью за террористов, напавших на подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл».

23 августа в Волгоградской области заключенные подняли бунт в ИК №19 и взяли заложников. Как уточнили силовики, захват заложников произошел во время заседания дисциплинарной комиссии. По предварительным данным, колонию захватили четыре человека.

Захватчики называют себя «моджахедами Исламского государства» (организация запрещена в России), требуют $2 млн и вертолет.

Ранее стало известно о состоянии пострадавших при захвате колонии под Волгоградом.

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