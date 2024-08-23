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В Саратове молодые люди избили подростков в массовой драке

В Саратове СК проводит проверку после сообщения о массовой драке

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Shutterstock

Правоохранители проводят проверку после публикации ролика с дракой в Саратове. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел на проспекте Столыпина. По версии следствия, между молодыми людьми произошел конфликт, который перерос в драку. Информация о пострадавших и том, какие травмы получили участники, не уточняется.

«Следователями СК выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего», – поделились в ведомстве.

Как сообщает kp.ru со ссылкой на местные Telegram-каналы, компания 20-летних россиян напала на двух 16-летних подростков. Молодые люди избивали школьников, и, когда один из них упал, ему продолжили наносить удары. В результате он получил перелом носа.

Сотрудники МВД уже провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия и установили причастных к произошедшему лиц. Сейчас специалисты ведомства выясняют все обстоятельства инцидента.

Ранее в США мать приехала на место драки дочери и помогла ей избить соперницу.

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