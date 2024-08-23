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ЦБ рекомендовал страховщикам сделать выплаты жителям приграничных областей

ЦБ рекомендовал выплатить страховку пострадавшим жителям трех областей

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Алексей Куденко/РИА Новости

Центробанк рекомендовал страховщикам выплачивать страховое возмещение пострадавшим жителям Белгородской, Брянской и Курской областей. Об этом пишет ТАСС.

«Страховым компаниям предлагается рассмотреть возможность выплаты страхового возмещения пострадавшим жителям трех приграничных областей России по договорам личного страхования», — говорится в сообщении.

Соответствующие заявление в ЦБ готовы рассматривать даже при отсутствии у пострадавших людей соответствующих документов.

23 августа сообщалось, что более 7 тысяч жителей Курской области получили единовременные выплаты на общую сумму свыше 107,5 млн рублей.

С 6 августа российские Вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в Курской, Брянской и Белгородской областях действует режим контртеррористической операции, а 15 августа в Белгородской области введен режим чрезвычайной ситуации.

Ранее житель Курской области рассказал об эвакуации людей на лодках.

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