Стало известно о состоянии пострадавших при захвате колонии под Волгоградом

Несколько пострадавших при захвате исправительной колонии в Волгоградской области находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил председатель комитета здравоохранения региона Анатолий Себелев, видеообращение которого опубликовано в Telegram-канале администрации региона.

«Два человека находятся в тяжелом состоянии», — отметил он, уточнив, что состояние еще двоих пострадавших врачи оценивают, как средней степени тяжести.

Себелев обратил внимание, что в настоящее время «проводятся операции в районной больнице».

23 августа в Волгоградской области заключенные подняли бунт в ИК №19 и взяли заложников. Как уточнили силовики, захват заложников произошел во время заседания дисциплинарной комиссии. По предварительным данным, колонию захватили четыре человека.

Захватчики называют себя «моджахедами Исламского государства» (организация запрещена в России), требуют $2 млн и вертолет.

Ранее сообщалось, что перекрыта дорога к захваченной колонии под Волгоградом.