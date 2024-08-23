Захватившие ИК-19 заявили, что не просили $2 млн и вертолет

Террористы, захватившие исправительную колонию №19 в Суровикино Волгоградской области, записали новое видео. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По их словам, они не просили $2 млн и вертолет. Также они предлагают поменять раненого заложника на другого.

Один из нападавших утверждает, что у них еще много заложников, однако в кадре их не видно.

23 августа в ИК-19 города Суровикино четверо заключенных захватили в заложники четырех сотрудников ФСИН во время заседания дисциплинарной комиссии. По неподтвержденной информации, террористы принадлежат к группировке «Исламское государство» (организация запрещена в России).

По словам губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, в результате захвата заложников пострадали четыре человека, которых увезли в Суровикинскую районную больницу. Одного пострадавшего спасти не удалось.

Региональные власти создали оперштаб, который координирует работу по освобождению заложников. Возбуждено уголовное дело.

Ранее имам Волгоградской области приехал к ИК-19.