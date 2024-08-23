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В Гонконге в магазине с покемонами нашли наркотики на сумму $1,3 млн

Complex: полицейские в Гонконге обыскали магазин покемонов и нашли метамфетамин

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Hong Kong Police Force

Полицейские в Гонконге обыскали магазин с покемонами и нашли там склад метамфетамина общей стоимостью $1,3 млн, пишет Complex.

Как пишут СМИ, офицеры провели рейд 19 августа, в ходе которого внутри магазина было обнаружено тайное хранилище с метамфетамином. По оценкам правоохранителей, общая стоимость наркотиков составляет $1,3 млн.

Сообщается, что офицеры изъяли 16 кг метамфетамина в качестве улик. Позже стало известно, что магазин попал в поле зрения полиции, когда рядом с ним был арестован наркокурьер.

«Хранение такого большого количества наркотиков в месте, которое могут посещать подростки и дети, является безответственным и позорным поведением», — говорится в заявлении властей.

В полиции также полагают, что владельцев магазина завербовала более крупная группировка наркоторговцев.

Ранее экипаж попытался сжечь яхту, на борту которой находилось более 400 кг кокаина.

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