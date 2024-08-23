Перекрыта дорога к захваченной колонии под Волгоградом

Перекрыта дорога к колонии ИК-19 в Волгоградской области, где радикалы захватили заложников. Об этом заявил в своем Telegram-канале глава Суровикинского района Роман Слива.

Сообщается, что все службы, организации, системы жизнеобеспечения населения Суровикинского района работают в штатном режиме. Движение гражданского автотранспорта на территории города Суровикино и муниципального района не ограничено.

23 августа в Волгоградской области заключенные подняли бунт в ИК №19 и взяли заложников. По информации источника РИА Новости из ФСИН, пострадали несколько человек. Как уточнили силовики, захват заложников произошел во время заседания дисциплинарной комиссии. По предварительным данным, колонию захватили четыре человека.

Захватчики колонии ИК-19 называют себя «моджахедами Исламского государства» (организация запрещена в России), требуют $2 млн и вертолет.

Ранее имам Волгоградской области приехал к ИК-19.