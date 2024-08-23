СК подтвердил гибель человека при захвате заложников в колонии под Волгоградом

При захвате в заложники сотрудников исправительной колонии №19 в Волгоградской области, предварительно, погиб как минимум один человек. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя регионального Следственного комитета.

«По предварительным данным, один погибший. Информация уточняется», — рассказали журналистам.

23 августа в ИК-19 города Суровикино четверо заключенных захватили в заложники четырех сотрудников ФСИН во время заседания дисциплинарной комиссии. По неподтвержденной информации, террористы принадлежат к группировке «Исламское государство» (организация запрещена в России).

По словам губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, в результате захвата заложников пострадали четыре человека, которых увезли в Суровикинскую районную больницу.

Региональные власти создали оперштаб, который координирует работу по освобождению заложников. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что террористы из ИК-19 заставили заложника обратиться к Путину.