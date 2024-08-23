Захватчики колонии в Волгоградской области попросили обратиться к президенту

Радикалы, захватившие колонию ИК-19 в Волгоградской области, потребовали от взятого в заложники сотрудника ФСИН обратиться к президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Окровавленного сотрудника захватчики заставляют обратиться к президенту, чтобы требования террористов были выполнены. До этого они потребовали $2 млн и вертолет.

До этого стало известно, что захватчики колонии называют себя «моджахедами Исламского государства» (организация запрещена в России).

23 августа в Волгоградской области заключенные подняли бунт в ИК-19 и взяли заложников. По информации источника РИА Новости из ФСИН, пострадали несколько человек. Как уточнили силовики, захват заложников произошел во время заседания дисциплинарной комиссии. По предварительным данным, колонию захватили четыре человека. Также появились сообщения, что нападавшие заявили о принадлежности к террористической группировке, однако эта информация требует подтверждения.

Ранее захватчики колонии под Волгоградом спросили, жалко ли силовикам дать им машину.