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Более 7 тысяч жителей Курской области получили единовременные выплаты

МЧС: жители Курской области получили выплаты на сумму более 107,5 млн рублей

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Илья Питалев/РИА Новости

Более 7 тысяч жителей Курской области получили единовременные выплаты на общую сумму свыше 107,5 млн рублей. Об этом сообщил заместитель директора департамента информационной политики МЧС России Артем Шаров, передает ТАСС.

По словам чиновника, начисление выплат продолжается. Заявления граждан принимаются через портал «Госуслуг».

Незадолго до этого вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что жители граничащих с Украиной районов получат полную компенсацию за разрушенные ударами Вооруженных сил Украины дома.

С 6 августа российские Вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в Курской, Брянской и Белгородской областях действует режим контртеррористической операции, а 15 августа в Белгородской области введен режим чрезвычайной ситуации.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.

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