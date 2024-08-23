Женщина покрыла 99,98% тела татуировками и попала в Книгу рекордов Гиннесса

Жительница США попала в Книгу рекордов Гиннесса, покрыв 99,98 процентов своего тела татуировками, пишет издание UPI.

Как пишут СМИ, автором достижения стала 36-летняя Эсперанс Луминеска Фуэрзина из Коннектикута. Она попала в Книгу рекордов Гиннесса за самое большое количество татуировок на теле среди женщин и за число бодимодификаций.

Фуэрзина рассказала, что свою первую татуировку она сделала около 15 лет назад, а первую модификацию — раздвоенный язык — в 2014 году. Кроме того, у американки есть множество пирсингов. Несмотря на то, что у тело женщины на 99,98 процентов покрыто тату, Фуэрзина не планирует останавливаться на достигнутом.

«Я еще не могу представить себе финал сета,» — призналась она.

Ранее стало известно, что в чернилах для татуировок нашли опасные бактерии.