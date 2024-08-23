Глава Волгоградской области рассказал о пострадавших при захвате заложников в ИК-19

В результате захвата в заложники сотрудников ФСИН в исправительной колонии № 19 в Волгоградской области пострадали четыре человека. Об этом рассказал губернатор региона Андрей Бочаров, его цитирует Telegram-канал областного правительства.

«Четверо пострадавших сотрудников УФСИН госпитализированы в Суровикинскую ЦРБ. В готовность приведены силы санитарной авиации и опорные больницы Волгограда, специалисты-медики направлены в Суровикинскую ЦРБ», — сообщил глава региона.

По словам Бочарова, власти уже создали оперштаб, который координирует работу по освобождению заложников.

23 августа в ИК-19 заключенные захватили несколько человек. По данным источника РИА Новости из ФСИН, есть пострадавшие. Как уточнили силовики, захват заложников произошел во время заседания дисциплинарной комиссии.

Telegram-канал Baza пишет, что в заложниках находятся четверо человек. По предварительным данным, колонию захватили четыре заключенных. Также появилась информация, что нападавшие заявили о принадлежности к «Исламскому государству» (организация запрещена в России), однако эта информация уточняется.

СК возбудил уголовное дело по факту случившегося.

Ранее стало известно, как называют себя захватчики колонии под Волгоградом.