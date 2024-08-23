SHOT сообщил, что захватчики волгоградской ИК-19 собрали в колонии бомбу

Захватчики волгоградской ИК-19 утверждают, что смогли собрать в колонии самодельное взрывное устройство (СВУ), угрожают его взорвать. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Кроме того, источник SHOT заявил, что радикалы вооружены ножами, молотком и ножницами.

«Одному из заложников, предварительно Юрию Маврину, они попытались отрезать ухо», — говорится в публикации.

Два месяца назад в учреждениях УФСИН Волгоградской области, где 23 августа произошел захват заложников, заявляли, что в усилении мер безопасности в колониях нет необходимости.

23 августа в Волгоградской области заключенные подняли бунт в ИК №19 и взяли заложников. По информации источника РИА Новости из ФСИН, пострадали несколько человек. Как уточнили силовики, захват заложников произошел во время заседания дисциплинарной комиссии. По предварительным данным, колонию захватили четыре человека. Также появились сообщения, что нападавшие заявили о принадлежности к террористической группировке, однако эта информация требует подтверждения.

Ранее сообщалось, что СК завел уголовное дело после захвата заложников в ИК-19.