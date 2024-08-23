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Российским блогерам хотят запретить вводить зрителей в заблуждение

Общественник Павлов призвал запретить блогерам вводить зрителей в заблуждение

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Jacob Lund/Shutterstock/FOTODOM

В России необходимо совершенствовать сферу информационного блогинга – пользователи должны иметь возможность определять тех блогеров, которые продают свои услуги, считает председатель организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов. Нужно отличать деятельность тех, кто зарабатывает на рекламных интеграциях и кто систематически извлекает прибыль от продажи информации, заявил он в пресс-центре НСН.

«Каждый раз, когда пользователь сталкивается с необходимостью заплатить деньги за какой-то продукт, это всегда риск», — убежден эксперт.

Чаще всего пользователи даже не понимают, с кем именно имеют дело, что дает недобросовестным создателям контента возможность злоупотреблять их доверием. Плюс к этому такие блогеры не платят налоги со своих доходов, отметил специалист. По его мнению, все, кто планирует оказывать какие-либо услуги с помощью соцсетей и видеохостингов, должны перед этим проходить регистрацию и указывать всю информацию о себе и услугах.

Сегодня же блогеры часто обещают золотые горы и преувеличивают эффективность своих услуг в разы, что фактически является введением в заблуждение, подчеркнул Павлов.

«Нужен запрет на необоснованные обещания. Также напрашивается типовая форма заключения договора с базовым набором гарантий, которым все должны были бы придерживаться», — заключил общественник.

Напомним, в Госдуме сообщили, что в России разрабатывают специальный ГОСТ для блогеров. По словам депутатов, это необходимо для утверждения требований, которые должны предъявляться к качеству любого вида товаров и услуг.

Ранее каждый пятый россиянин выступил против врачей-блогеров и лечения в интернете.

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