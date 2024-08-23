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Один из заключенных ИК-19 госпитализирован без сознания с ножевыми ранениями

Заключенный волгоградского ИК-19 госпитализирован с ножевыми ранениями

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Телеграм-канал «SHOT»

Один из заключенных, находившихся в Волгоградской колонии, где произошел захват заложников, находится без сознания. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, осужденный госпитализирован с ножевыми из ИК-19, предварительно, он мог быть участником бунта, на нем наручники. По другой версии, он сам стал жертвой радикалов на «религиозной почве». Раненого зовут Александр Бойко. Он не контактен. Шансов, что он выживет, мало — потерял очень много крови. У него вспорот живот.

До этого стало известно, что в Волгоградской области заключенные подняли бунт в ИК №19 и взяли заложников. По данным источника РИА Новости из ФСИН, пострадали несколько человек. Как уточнили силовики, захват заложников произошел во время заседания дисциплинарной комиссии. По предварительным данным, колонию захватили четыре человека. Также появилась информация, что нападавшие заявили о принадлежности к террористической группировке.

В июне 2024 года похожий инцидент произошел в Ростовской области. Шесть заключенных, сбежавших из камер, взяли в заложники двух сотрудников СИЗО. Силовики провели операцию по освобождению пострадавших. Пятеро преступников были ликвидированы во время штурма.

Ранее группа центрального аппарата ФСИН выехала в волгоградскую колонию.

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