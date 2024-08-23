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Для переговоров с бунтовщиками в колонии Волгоградской области направят муллу

Mash: для переговоров с бунтовщиками в ИК-19 направят муллу

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Mehr News Agency

На переговоры с заключенными, которые взяли в заложники сотрудников ИК-19 в Волгоградской области, направят муллу из Волгоградской мечети. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным канала, примерное время в пути до колонии для него составит 1,5 часа.

23 августа в исправительной колонии №19 в Волгоградской области заключенные захватили несколько человек во время заседания дисциплинарной комиссии.. Среди них был начальник ИК-19 Андрей Девятов, в настоящее время он находитсяя в реанимации.

По предварительным данным, захватчики потребовали $2 млн и вертолет.

В июне 2024 года похожий инцидент произошел в Ростовской области. Шесть заключенных, сбежавших из камер, взяли в заложники двух сотрудников СИЗО. Силовики провели операцию по освобождению пострадавших. Пятеро преступников были ликвидированы во время штурма.

Ранее во ФСИН отреагировали на захват заложников в волгоградской колонии.

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