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В Севастополе восстановили движение морского пассажирского транспорта

Морской пассажирский транспорт в Севастополе возобновил работу

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Oleksii Holikov/Shutterstock

Морской пассажирский транспорт в бухте Севастополя возобновил работу. Об этом говорится в Telegram-канале городской дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры.

Об ограничениях сообщалось в 13:20 по местному времени (совпадает с мск).

«Морской пассажирский транспорт возобновляет работу», — сообщается в публикации.

22 августа Telegram-канал «Военная хроника» сообщил о появлении в небе над акваторией Черного моря большого количества разведывательных самолетов Военно-воздушных сил (ВВС) США. В материале подчеркивалось, что в таких ситуациях «ничего хорошего обычно не происходит».

Утром в тот же день в Севастополе сработали сирены воздушной тревоги. Особый режим действовал на территории города в течение 15 минут. О том, что угроза миновала, губернатор населенного пункта Михаил Развожаев заявил в 11:17 (мск).

В ночь на 20 августа в воздушном пространстве Крыма сбили два украинских дрона. По информации министерства обороны РФ, для атаки Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали беспилотники самолетного типа.

Ранее в Севастополе заявили, что ВСУ запустили в сторону Крыма ракеты-обманки.

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