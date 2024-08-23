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СК завел уголовное дело после захвата заложников в ИК-19

СК возбудил уголовное дело по факту захвата заложников в Суровикино

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Телеграм-канал «SHOT»

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после захвата в заложники сотрудников исправительной колонии № 19 в городе Суровикино Волгоградской области. Информация об этом появилась в Telegram-канале СК.

Дело завели по статьям «Захват заложника» и «Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества». Отмечается, что сотрудники Следкома в настоящее время устанавливают все обстоятельства случившегося.

23 августа в ИК-19 заключенные захватили несколько человек. По данным источника РИА Новости из ФСИН, есть пострадавшие. Как уточнили силовики, захват заложников произошел во время заседания дисциплинарной комиссии.

Telegram-канал Baza пишет, что в заложниках четверо человек. Как минимум один сотрудник ФСИН не выжил, еще несколько человек ранены. По предварительным данным, колонию захватили четыре заключенных. Также появилась информация, что нападавшие заявили о принадлежности к «Исламскому государству» (организация запрещена в России) однако эта информация уточняется.

Ранее сообщалось, что под Волгоградом перекрыли дорогу к ИК № 19, где взяли в заложники сотрудников.

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