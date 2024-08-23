Начальник волгоградской колонии пострадал в результате захвата заложников

Начальник волгоградской ИК-19 Андрей Девятов находится в реанимации после захвата колонии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Среди пострадавших сотрудников — начальник колонии Андрей Девятов, он в реанимации», — говорится в публикации.

В центральном аппарате ФСИН создали комиссию, которая планирует выехать в Волгоградскую область для проведения расследования захвата заложников в колонии.

23 августа в Волгоградской области заключенные подняли бунт в ИК №19 и взяли заложников. По информации источника РИА Новости из ФСИН, пострадали несколько человек. Как уточнили силовики, захват заложников произошел во время заседания дисциплинарной комиссии. По предварительным данным, колонию захватили четыре человека. Также появились сообщения, что нападавшие заявили о принадлежности к террористической группировке, однако эта информация требует подтверждения.

Ранее стало известно, кто оказался среди заложников в колонии Волгоградской области.