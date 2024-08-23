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Группа центрального аппарата ФСИН выехала в волгоградскую колонию

RT: группа центрального аппарата ФСИН выехала в волгоградскую колонию

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Владимир Песня/РИА Новости

В центральном аппарате ФСИН создана комиссия, которая планирует выехать в Волгоградскую область для проведения расследования захвата заложников в колонии. Об этом сообщает RT.

По данным источника, к расследованию с захватом заложников в ИК-19 подключились следственный комитет и прокуратура.

Позднее во ФСИН сообщили, что группа центрального аппарата выехала в волгоградскую колонию.

До этого стало известно, что в Волгоградской области заключенные подняли бунт в ИК №19 и взяли заложников. По данным источника РИА Новости из ФСИН, пострадали несколько человек. Как уточнили силовики, захват заложников произошел во время заседания дисциплинарной комиссии. По предварительным данным, колонию захватили четыре человека. Также появилась информация, что нападавшие заявили о принадлежности к террористической группировке.

Ранее стало известно, кто оказался среди заложников в колонии Волгоградской области.

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