Захватившие колонию в Волгоградской области выдвинули свои требования

Захватившие колонию ИК-19 в Волгоградской области потребовали $2 млн и вертолет. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

До этого стало известно, что в Волгоградской области заключенные подняли бунт в ИК №19 и взяли заложников. По данным источника РИА Новости из ФСИН, пострадали несколько человек. Как уточнили силовики, захват заложников произошел во время заседания дисциплинарной комиссии. По предварительным данным, колонию захватили четыре человека. Также появилась информация, что нападавшие заявили о принадлежности к террористической группировке.

В июне 2024 года похожий инцидент произошел в Ростовской области. Шесть заключенных, сбежавших из камер, взяли в заложники двух сотрудников СИЗО. Силовики провели операцию по освобождению пострадавших. Пятеро преступников были ликвидированы во время штурма.

Ранее группа центрального аппарата ФСИН выехала в волгоградскую колонию.