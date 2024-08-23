Во ФСИН отреагировали на захват заложников в волгоградской колонии

В исправительной колонии №19 УФСИН по Волгоградской области во время заседания дисциплинарной комиссии осужденные захватили в заложники сотрудников исправительного учреждения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В настоящее время проводятся мероприятия по освобождению заложников. Есть пострадавшие», — говорится в сообщении.

Telegram-канал Baza пишет, что в заложниках четверо человек. Как минимум один сотрудник ФСИН не выжил, еще несколько человек ранены.

По предварительным данным, колонию захватили четыре человека. Также появилась информация, что нападавшие заявили о принадлежности к «Исламскому государству» (организация запрещена в России), однако эта информация уточняется.

В середине июня шесть заключенных, сбежавших из камер, взяли в заложники двух сотрудников СИЗО в Ростовской области. Они требовали машину и освобождения. Силовики провели операцию по освобождению заложников, в ходе которой пятеро террористов были ликвидированы. Уточняется, что сотрудники ростовского СИЗО освобождены, они не пострадали.

Ранее стало известно, что заключенные, захватившие ростовское СИЗО, осуждены за терроризм.