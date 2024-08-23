В военном парке «Патриот» сменилось руководство: вместо арестованного по делу о мошенничестве Вячеслава Ахмедова ВРИО директора назначен его заместитель Владимир Михайлюк. Информация об этом размещена на сайте организации.

Уголовное дело было возбуждено 21 июля, после чего задержаны директор парка Вячеслав Ахмедов и заместитель начальника Главного управления инновационного развития министерства обороны России генерал-майор Владимир Шестеров.

По данным следствия, Ахмедов и Шестеров вместе с соучастниками причастны к хищению бюджетных средств, выделенных на обеспечение деятельности и функционирование парка «Патриот» и конгрессно-выставочного центра.

Сообщалось, что задержанный директор «Патриота» Ахмедов владел премиальными авто Audi и Mercedes, а генерал Шестеров — земельными участками, квартирами, автомобилями и мотоциклом.

Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что основные фигуранты дела о хищениях в «Патриоте» признали вину.