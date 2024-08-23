Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В военном парке «Патриот» сменилось руководство

ВРИО директора военного парка «Патриот» назначен Владимир Михайлюк

close
100%
«Mash»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Mash»

В военном парке «Патриот» сменилось руководство: вместо арестованного по делу о мошенничестве Вячеслава Ахмедова ВРИО директора назначен его заместитель Владимир Михайлюк. Информация об этом размещена на сайте организации.

Уголовное дело было возбуждено 21 июля, после чего задержаны директор парка Вячеслав Ахмедов и заместитель начальника Главного управления инновационного развития министерства обороны России генерал-майор Владимир Шестеров.

По данным следствия, Ахмедов и Шестеров вместе с соучастниками причастны к хищению бюджетных средств, выделенных на обеспечение деятельности и функционирование парка «Патриот» и конгрессно-выставочного центра.

Сообщалось, что задержанный директор «Патриота» Ахмедов владел премиальными авто Audi и Mercedes, а генерал Шестеров — земельными участками, квартирами, автомобилями и мотоциклом.

Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что основные фигуранты дела о хищениях в «Патриоте» признали вину.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами