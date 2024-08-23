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В заложниках в колонии Волгоградской области оказались начальник ИК-19 и его заместитель

SHOT: начальник ИК-19 Андрей Девятов, предварительно, находится в заложниках

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Владимир Песня/РИА Новости

Начальник ИК-19 в Волгоградской области 45-летний Андрей Девятов, а также его заместитель, предварительно, находятся в заложниках. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Сообщалось о захвате нескольких человек. По данным силовиков, захват заложников в произошел во время заседания дисциплинарной комиссии.

Telegram-канал Baza сообщал, что в заложниках четверо человек. Как минимум один сотрудник ФСИН не выжил, еще несколько человек ранены.

В июне 2024 года похожий инцидент произошел в Ростовской области. Шесть заключенных, сбежавших из камер, взяли в заложники двух сотрудников СИЗО. Силовики провели операцию по освобождению пострадавших. Пятеро преступников были ликвидированы во время штурма.

Известно, что тогда арестанты, отогнув изнутри камеры решетку, перепилили прутья решетки, установленной снаружи окна. Таким образом им удалось сбежать из камер.

Ранее захватившему заложников в ростовском СИЗО вынесли приговор.

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