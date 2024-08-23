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Медбрат насиловал девочек-подростков, находящихся на реабилитации

В Москве задержали медбрата центра реабилитации, который растлил юных пациенток

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Depositphotos

Сотрудника московского центра реабилитации подростков задержали за надругательство над юными пациентками, сообщает mk.ru со ссылкой на собственный источник.

Как стало известно правоохранителям, 23-летний медбрат работал в реабилитационном центре на западе Москвы, где лечили несовершеннолетних, попавших в сложные жизненные ситуации и страдающих от алко- и наркозависимости. По предварительным данным, мужчина совратил двух пациенток 14 и 16 лет, предложив девочкам электронные сигареты.

Время от времени он приглашал несовершеннолетних в сестринскую комнату, где склонял к развратным действиям. Недавно руководитель центра увидела запись одной из сцен, попавших на камеру видеонаблюдения. Она переговорила с пострадавшими, которые рассказали ей о пережитом насилии, и обратилась в правоохранительные органы. К настоящему времени подозреваемый задержан. В полиции ситуацию пока не комментировали.

Ранее охранник рехаба споил и изнасиловал пациентку.

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