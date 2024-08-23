Краснов рассказал подробности о расстреле императора Николая II

В императора Николая II и его семью во время расправы в доме Ипатьева в 1917 году стреляли неоднократно, потому что пули рикошетили от бриллиантов и драгоценностей, зашитых в корсеты. Об этом заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов, передает ТАСС.

По его словам, впоследствии часть этих бриллиантов участники расправы забрали себе, а некоторые из драгоценных металлов были переданы музеям.

Краснов рассказал, что следователи внимательно изучали показания тех, кто расстреливал последнего российского императора и членов его семьи. После стрельбы их добивали штыками, добавил генпрокурор.

Последнего императора Российской империи Николая II, его супругу императрицу Александру Федоровну и пятерых детей, а также их приближенных расстреляли в полуподвальном помещении дома Ипатьева в Екатеринбурге в ночь на 17 июля 1918 года.

О самых громких покушениях на мировых лидеров ранее рассказывала «Газета.Ru».

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