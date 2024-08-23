Эксперты: каждый пятый БАД на российском рынке – подделка

БАДы с запрещенными веществами продолжат продавать на маркетплейсах. В целом сегодня каждая пятая такая добавка – это подделка с черного рынка. Употребление таких БАДов грозит серьезными последствиями для здоровья, рассказала 360.ru нутрициолог Вероника Гусакова.

Напомним, Роскачество нашло более 400 БАДов, продаваемых на маркетплейсах, с запрещенными веществами – ашвагандой, кава-кавой, листьями коки и эфедрой. По мнению эксперта, добавки с этими веществами никуда не денутся, несмотря на запреты.

«Что касается нашего рынка, у нас практически каждый пятый БАД является выпускником именно черного рынка, который бесконтрольно продается на полках, либо на интернет-просторах», — предупредила врач.

Каждое из найденных запрещенных веществ опасно для здоровья. К примеру, ашваганда является наркотиком, провоцирующим развитие острого токсического гепатита и разрушающим печень, эндокринную систему, плохо влияет на кровяное давление и уровень кортизола.

Разнообразие БАДов, в том числе с опасными добавками, объясняется высоким спросом на них, объяснила нутрициолог. По ее словам, среди россиян есть опасное мнение, что такие добавки помогают в профилактике заболеваний или лечении. Причем в стране нет никаких особых требований, чтобы перед выходом на прилавки БАДы проходили через исследования и получали документы о соответствии, как это делают с лекарствами.

Для интереса покупателей производители БАДов идут на различные уловки, в том числе добавляют сильнодействующие вещества и сильно превышают их дозировки, заключила Гусарова.

Ранее доктор Мясников объяснил влияние БАДов на здоровье людей.