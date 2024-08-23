Попавший под удар ВСУ паром в порту «Кавказ» затонул только наполовину

Попавший под удар украинских войск паром с топливными цистернами в порту «Кавказ» затонул только наполовину. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

«В порту просто стекла повылетали, корабль затонул наполовину после удара. Тушили около 3,5 часов», — рассказал журналистам источник.

Вечером 22 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по парому с железнодорожными цистернами с топливом, находящемуся в одном из крупнейших пассажирских портов России «Кавказ». Ракета «Нептун» попала в пришвартованное судно, атака велась предположительно из Одесской области.

Сообщалось, что впоследствии паром затонул в акватории порта, перед этим возник пожар, которому присваивали третий ранг сложности из семи. Его площадь составила 500 квадратных метров. В тушении горящих топливных цистерн участвовал прибывший к месту происшествия пожарный поезд.

Ранее сообщалось, что на стоянке у порта «Кавказ» скопилось около 65 фур.