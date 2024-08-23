При возврате билетов россияне теряют на штрафах больше половины стоимости

Возврат и обмен авиабилетов — частая головная боль для многих путешественников, особенно когда планы внезапно меняются. В 2024 году, по данным пресс-службы сервиса для покупки авиа и ж/д билетов Купибилет, активнее всего билеты возвращали в январе, феврале и марте. В среднем, при возврате билетов люди теряли на штрафах около 60% стоимости, рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе компании.

Основные изменения, которые путешественники вносят в свои билеты, включают корректировку ФИО, номера паспорта, добавление дополнительного багажа и заказ дополнительных услуг, таких как выбор места, регистрация, питание на борту и страховка от невылета. Наименее популярным изменением стало добавление животных в заказ, такая корректировка была внесена менее чем в 1% заказов, сделанных пользователями с начала 2024 года.

Согласно статистике, в 3% билетов были внесены изменения, связанные с датой вылета, 5% были возвращены, а в 6,5% заказов были внесены изменения, связанные с дополнительными услугами.

«Чтобы избежать лишних трат на возвратах и обменах, мы рекомендуем путешественникам бронировать билеты заранее, выбирать гибкие тарифы и внимательно изучать условия возврата. Не забудьте также застраховать поездку и следить за специальными предложениями от сервисов, на которых осуществляется покупка — это может существенно сократить ваши расходы», — прокомментировала Екатерина Долгих, директор по маркетингу сервиса Купибилет.

Помимо этого, рекомендуется тщательно изучать условия обмена и возврата билетов до покупки, оперативно реагировать на изменения планов и при необходимости страховать поездку, чтобы обезопасить себя от непредвиденных расходов. Это особенно актуально в периоды высокого спроса, когда изменения в планах могут обойтись путешественникам особенно дорого.

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