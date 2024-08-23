Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Врачи объяснили, что означают пятна на белках глаз

Офтальмолог Аскерова: не все пятна на глазных яблоках опасны

close
100%
Shutterstock

Не всегда появление пятен на глазных яблоках говорит о каком-либо заболевании. Некоторые из них являются просто пигментными пятнами, рассказала врач-офтальмолог Видновской КБ Минздрава МО Нурлана Аскерова Общественной Службе Новостей.

Подобные пятна являются скоплением пигмента меланоцита.

«Пигментные пятна бывают не только на коже, но и на глазном яблоке, они называются пигментными невусами. Они безобидны, как и любая родинка, которая не растет и не меняется», — рассказала врач.

Обычно такие пятна имеют разную форму, а по цвету они коричневые или черные. Если никакого дискомфорта человек не чувствует, то можно не паниковать — на зрение они не влияют, подчеркнула Аскерова.

Людям с пигментными пятнами на глазных яблоках достаточно раз в год обследоваться у окулиста — врач должен наблюдать за изменениями в динамике.

Напомним, врачи также предупреждают, что яркие вспышки и плавающие объекты в поле зрения могут быть признаками пигментного ретинита. Это заболевание может привести к необратимой слепоте. На пигментный ретинит могут указывать также ухудшение зрения в темноте, уменьшение полей зрения, нарушение восприятия цвета.

Ранее врач рассказал, как плохое качество сна связано с отслойкой сетчатки глаза.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами