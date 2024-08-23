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В России предложили меры для системной борьбы с телефонными мошенниками

Депутат Кирьянов призвал к деанонимизации интернета для борьбы с мошенниками

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Shutterstock

Зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов предложил две меры для борьбы с телефонными мошенниками. В разговоре с «Лентой.ру» он призвал к деанонимизации интернета и увеличению ответственности телекоммуникационных организаций по этому вопросу.

«Во-первых, необходимо идти по пути деанонимизации интернета. Во-вторых, необходимо идти по пути большей ответственности для операторов сотовой связи, платформ, операторов интернета», — сказал он.

Кирьянов пояснил, что операторы интернета, связи и платформ должны системно противодействовать мошенникам, у них должна быть возможность блокировать доступ мошенников к людям.

Кроме того, он назвал важной профилактическую работу с населением.

«Нужно наращивать усилия, чтобы люди понимали все риски, как им действовать в тех или иных обстоятельствах», — добавил депутат.

До этого куратор платформы Народного фронта «Мошеловка» Алла Храпунова заявил, что мошенники разрабатывают новые схемы для взлома аккаунтов на «Госуслугах», включая фальшивые звонки от Социального фонда.

Ранее Лариса Долина не приняла помощь продюсера Пригожина после аферы с квартирой.

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