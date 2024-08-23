В России предложили меры для системной борьбы с телефонными мошенниками

Зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов предложил две меры для борьбы с телефонными мошенниками. В разговоре с «Лентой.ру» он призвал к деанонимизации интернета и увеличению ответственности телекоммуникационных организаций по этому вопросу.

«Во-первых, необходимо идти по пути деанонимизации интернета. Во-вторых, необходимо идти по пути большей ответственности для операторов сотовой связи, платформ, операторов интернета», — сказал он.

Кирьянов пояснил, что операторы интернета, связи и платформ должны системно противодействовать мошенникам, у них должна быть возможность блокировать доступ мошенников к людям.

Кроме того, он назвал важной профилактическую работу с населением.

«Нужно наращивать усилия, чтобы люди понимали все риски, как им действовать в тех или иных обстоятельствах», — добавил депутат.

До этого куратор платформы Народного фронта «Мошеловка» Алла Храпунова заявил, что мошенники разрабатывают новые схемы для взлома аккаунтов на «Госуслугах», включая фальшивые звонки от Социального фонда.

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