Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Запорожской АЭС автоматика отключила линию энергоснабжения

На Запорожской АЭС отключена линия энергоснабжения «Ферросплавная-1»

close
100%
Павел Лисицын/РИА Новости

Высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ «Ферросплавная-1» автоматически отключена на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщается в Telegram-канале станции.

Это произошло утром 23 августа. Отмечается, что питание на нужды АЭС было набрано от линии 750 кВ «Днепровская.

В настоящее время все блоки ЗАЭС остановлены и находятся в состоянии «холодный останов». Оборудование обслуживается в соответствии с регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности.

Радиационный фон на станции и прилегающей территории в норме, не превышает обычных фоновых природных значений.

Запорожская АЭС расположена в Энергодаре Запорожской области и имеет шесть энергоблоков суммарной мощностью 6 ГВт. Это самая крупная атомная станция в Европе.

17 августа Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщало об ухудшении ситуации с ядерной безопасностью на Запорожской атомной электростанции вследствие недавнего удара беспилотника.

Ранее эксперты предупредили об угрозе ядерной катастрофы из-за обстрелов ЗАЭС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами