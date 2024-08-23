На Запорожской АЭС автоматика отключила линию энергоснабжения

Высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ «Ферросплавная-1» автоматически отключена на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщается в Telegram-канале станции.

Это произошло утром 23 августа. Отмечается, что питание на нужды АЭС было набрано от линии 750 кВ «Днепровская.

В настоящее время все блоки ЗАЭС остановлены и находятся в состоянии «холодный останов». Оборудование обслуживается в соответствии с регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности.

Радиационный фон на станции и прилегающей территории в норме, не превышает обычных фоновых природных значений.

Запорожская АЭС расположена в Энергодаре Запорожской области и имеет шесть энергоблоков суммарной мощностью 6 ГВт. Это самая крупная атомная станция в Европе.

17 августа Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщало об ухудшении ситуации с ядерной безопасностью на Запорожской атомной электростанции вследствие недавнего удара беспилотника.

Ранее эксперты предупредили об угрозе ядерной катастрофы из-за обстрелов ЗАЭС.