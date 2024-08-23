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Фигурант дела о теракте в «Крокусе» частично признал вину

Фигурант дела о теракте в «Крокусе» Шарипзода признал вину, но только частично

Фигурант дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Мухаммад Зоира Шарипзода частично признал свою вину в содействии теракту. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы дела.

«Шарипзода готов сотрудничать со следствием, частично признал свою вину в части фактических обстоятельств, отрицает только квалификацию деяния», — указано в документах.

Уточняется, что обвиняемый родом из Таджикистана.

Также частично признали свою вину также Якубджони Юсуфзода и Назримад Лутфуллои, которые обвиняются в содействии терроризму.

Теракт произошел 22 марта, террористы открыли огонь, а затем здание загорелось.

По делу проходят 12 человек, все они находятся под арестом. На этой неделе обвинения в их отношении были ужесточены, им инкриминировали участие в террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ).

Тем не менее четверо обвиняемых в нападении на «Крокус» обжаловали продление ареста.

«Решение продлить меру пресечения Исломову Аминчону, Исломову Диловару, Исломову Исроилу и Касимову Алишеру, обвиняемым по ч. 3 ст. 205 УК РФ, обжаловано», — написали СМИ со ссылкой на Басманный суд.

Жалоба будет рассмотрена Мосгорсудом. До этого суд продлил данным четверым лицам срок содержания под стражей до 22 ноября.

Ранее сообщалось о стычке террориста из «Крокуса» с сотрудником СИЗО.

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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