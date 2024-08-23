Эксперт рассказала о способе обмана с фейковыми звонками из Соцфонда

Мошенники разрабатывают новые схемы для взлома аккаунтов на Госуслугах, включая фальшивые звонки от Социального фонда. Об этом рассказал РИА Новости куратор платформы Народного фронта «Мошеловка» Алла Храпунова.

«На сегодняшний день по-прежнему в топ легенд входят звонки от имени сотовых операторов с уведомлениями об окончании срока действия сим-карты или договора. Однако уже несколько месяцев злоумышленники модифицируют эту легенду, рассказывая, что произошло изменение выбранного тарифа и требуется подтверждение смены или возврат к прежнему», — рассказала Храпунова.

Также она отметила, что второй по популярности схемой является звонок о необходимости пройти флюорографию. По ее данным, преступники называются представителями поликлиник или 'Единой медицинской службы' и предлагают записаться на обследование, а для этого якобы необходим код от Госуслуг.

Кроме того, наблюдается рост случаев, связанных с окончанием срока действия или необходимостью обновления полиса ОМС.

Мошенники разговаривают со своей жертвой как представители Соцфонда, они сообщаюто выявленных ошибках в начислении стажа или расчете пенсии. Для уточнения данных жертвам предлагают посетить офис ведомства и записаться в электронную очередь с помощью кода из смс.

Специалисты также фиксируют звонки якобы от МФЦ с информацией о поступивших на имя жертвы документах, при этом для выбора способа получения требуют назвать код.

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