Вирус оспы обезьян может мутировать быстрее при увеличении числа случаев заболевания. Есть вероятность, что инфекция начнет передаваться воздушно-капельным путем, рассказал ТАСС эпидемиолог и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

«Чем больше людей болеет, тем быстрее может произойти генетический скачок <…> Люди начали болеть и передавать друг другу инфекцию пока неестественным путем, но никто не исключает, что она начнет передаваться в классическом варианте, как натуральная оспа, воздушно-капельным способом», — отметил он.

Онищенко подчеркнул необходимость разработки вакцин как против натуральной оспы, так и против ортопоксвируса (mpox), вызывающего оспу обезьян.

Прививка от натуральной оспы обеспечивает защиту от оспы обезьян, однако с 1980 года, когда натуральная оспа была признана ликвидированной, вакцинация прекратилась, и у россиян, родившихся после этого года, отсутствует иммунитет.

На сегодняшний день российская коллекция вируса натуральной оспы хранится в Новосибирске, она не была уничтожена. Эксперт добавил, что для эффективного противодействия распространению оспы обезьян необходимо применять соответствующие меры профилактики.

Оспа обезьян — это редкое вирусное заболевание, проявляющееся лихорадкой, интоксикацией, увеличением лимфоузлов и сыпью, которая превращается в язвы. Вирус передается от диких животных, таких как грызуны и приматы, а также возможно заражение от человека к человеку. При легкой форме заболевание проходит самостоятельно за 2-3 недели.

14 августа глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян в Африке чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения международного значения.

Ранее в ВОЗ рассказали, планируется ли в Европе карантин из-за оспы обезьян.