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Иностранцам в Ленинградской области запретили работать в такси

В Ленинградской области ввели запрет на работу иностранцев в такси

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Максим Блинов/РИА Новости

В Ленинградской области региональным перевозчикам запретят нанимать на работу в такси иностранцев до конца 2024 года. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба прокуратуры Ленобласти, которая инициировала данный запрет.

По инициативе прокуратуры региона, губернатором Ленинградской области установлен запрет на осуществление иностранными гражданами деятельности в сфере легкового такси и арендованных автомобилей с водителем, говорится в сообщении.

До этого в Новгородской области работодателей призвали уволить иностранных таксистов. Кроме того, запретили привлекать к работе в такси иностранцев, которые занимаются подобной деятельностью на основании патентов.

Запрет на работу в такси для иностранцев пока ввели в 18 российских регионах. В некоторых им запретили работать также в пассажирских перевозках, общепите, розничной торговле и гостиничном бизнесе.

Ранее десяткам мигрантов вручили повестки в Москве.

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