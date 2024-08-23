В Энергодаре произошла проблема с водоснабжением из-за обстрелов

В результате массированного обстрела в Энергодаре – городе-спутнике Запорожской атомной электростанции (АЭС) – произошли перебои с водоснабжением. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

«После массированного обстрела Энергодара и пригорода боевиками Вооруженных сил Украины (ВСУ) местные жители столкнулись с проблемой отсутствия воды», — сообщил он.

Рогов добавил, что удар украинских формирований пришелся на линию водоснабжения, в результате чего и произошли отключения воды.

По словам председателя, подача воды будет возобновлена после окончания ремонтных работ аварийными бригадами. Ориентировочно это должно произойти утром.

11 августа сообщалось, что инфраструктура Запорожской атомной станции в результате атаки украинского беспилотника впервые получила серьезные повреждения. Дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанес удар по станции, в результате чего в районе градирен вспыхнул пожар.

Ранее сообщалось, что средства ПВО за выходные отразили более 40 попыток атак на Энергодар.