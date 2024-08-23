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Скидка на нефть Urals снизилась до минимума за год

ЦЦИ: Скидка на Urals в российских портах снизилась до минимума с осени 2023 года

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Martin Meissner/AP

Скидка на нефть марки Urals в российских портах сократилась до минимального показателя с сентября прошлого года. Такая информация следует из данных Центра ценовых индексов (ЦЦИ), с которыми ознакомился РБК.

По данным ЦЦИ, снижается скидка и на марку ESPO (ВСТО). Скидка на Urals к бенчмарку Platts Dated Brent на базисе FOB Приморск в порту отгрузки составила порядка $12 за баррель. Такая же цифра была и на FOB Новороссийск — $12 за баррель.

Как сообщает источник, неделю назад эти показатели находились на отметках $12,1 и $12,3 за баррель соответственно. Отмечается, что на таком уровне скидки на Urals в последний раз были замечены в сентябре прошлого года. При этом в декабре того же года и в январе 2024-го суммы достигали свыше $18 за баррель. РБК отмечает, что в некоторых случаях участники рынка сообщают о скидке в размере $11,5 за баррель.

Снижение скидок на нефть марки Urals обусловлено уменьшением объемов экспорта, отмечают в Центре ценовых индексов. Дополнительно смягчить санкционное давление и сократить дисконты на российскую нефть помогает рост доли «теневого флота», который используется для транспортировки российского сырья.

Ранее в России заявили, что Запад сидит на нефтяной игле.

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