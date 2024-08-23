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Директора автобазы в Тамбове уволят после танцев с куклой в чулках

Директора автобазы в Тамбовской области уволят за танцы с куклой в чулках

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Телеграм-канал «Тамбовский кейс»

Директора автобазы правительства Тамбовской области Андрея Селионова решили уволить после того, как он станцевал с аниматором в костюме куклы в чулках. Видео с мероприятия публикует Telegram-канал «Тамбовский кейс».

На видео видно, как аниматор в костюме полуобнаженной женщины танцует лэп-дэнс вместе с мужчиной. Все заканчивается тем, что присутствующие водят хоровод.

Глава Тамбовской области Максим Егоров написал в своем Telegram-канале, что директор одного из подведомственных предприятий правительства региона позволил себе «неподобающее поведение, пусть и в связи с личным праздником». Его имени губернатор не уточнил.

Он добавил, что после инцидента директора автобазы уволят.

До этого миллиардер Илон Маск бросил вызов бывшему президенту США Дональду Трампу, предложив ему потанцевать после ролика, созданного искусственным интеллектом.

Ранее на хореографа пожаловались из-за танцев на каблуках.

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