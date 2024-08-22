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В CNN объяснили, как их репортер попал в Курскую область

CNN: журналист Пейтон побывал в Курской области по приглашению Киева

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CNN

Телеканал CNN заявил, что его журналист Ник Пейтон Уолш, против которого в России возбудили уголовное дело, побывал в Курской области после приглашения украинских властей и в сопровождении ВСУ.

«Наша команда была приглашена украинскими властями вместе с другими иностранными журналистами и сопровождена украинскими военными», — сообщил телеканал.

22 августа сообщалось, что ФСБ возбудила уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы в отношении корреспондента CNN Ника Пейтона Уолша и двух украинских журналисток, которые снимали материалы в Курской области.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Россия фиксирует все случаи незаконного проникновения сотрудников западных СМИ на свою территорию, в отношении нарушителей будут приняты меры. Она добавила, что журналисты из других стран, включая западные, могут посетить Курскую область только в том случае, если получат визу РФ и аккредитацию российского МИД.

Ранее политолог Александр Казаков заявил, что западных журналистов, снимающих репортажи в Курской области, следует приравнять к военнослужащим Вооруженных сил Украины.

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